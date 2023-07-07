Парижская полиция будет работать в режиме повышенной бдительности 14 июля

Также полиция будет находиться в этом режиме 13 и 15 июля

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Полиция Парижа будет находиться в режиме повышенной бдительности в течение Национального праздника 14 июля, а также в предшествующий и последующий дни в связи с угрозой продолжения беспорядков. Об этом в эфире радиостанции France Info сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес.

"С учетом сложившейся ситуации мы будем проявлять большую бдительность, чем обычно, - сказал Нуньес. - В таком режиме мы будем находиться 13, 14 и 15 июля".

Вместе с тем он отметил, что полиция всегда усиливает свой режим работы во время национального праздника.

В начале недели президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик беспорядков пройден. Вместе с тем в части коммун, в частности Страсбурга, Нима и Перпиньяна отменены фейерверки. А в Тулузе и Лионе будет запрещена в этом время перевозка оружия и воспламеняющихся веществ.