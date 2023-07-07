Foreign Affairs призвал не пускать Украину в НАТО из-за рисков войны

По мнению обозревателей журнала, до сих пор непонятно, каким образом углубление вовлеченности НАТО в конфликт на Украине отвечает "стратегическим интересам США"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Принятие Украины в НАТО поставит альянс перед выбором между вооруженным конфликтом с Россией и размыванием собственных гарантий безопасности для участников альянса. С такой оценкой выступили в пятницу обозреватели американского журнала Foreign Affairs.

"Принятие Украины в состав участников НАТО поставило бы [альянс] перед выбором между войной с РФ, включая связанные с ней разрушительные последствия, и обесценением гарантий безопасности НАТО в глазах участников альянса. На Вильнюсском саммите и после него лидерам НАТО следует признать эти факты и закрыть двери [альянса] для Киева", - утверждают авторы публикации.

По их мнению, до сих пор непонятно, каким образом углубление вовлеченности НАТО в конфликт на Украине отвечает "стратегическим интересам США". Кроме того, успешный исход специальной военной операции РФ "не оказал бы непосредственного влияния на американскую безопасность". Украина может "защищать восточный фланг НАТО и делиться полученным опытом с участниками альянса", однако непонятно, почему ей для этого обязательно становиться участником НАТО, полагают обозреватели журнала.

Угроза третьей мировой

Кроме того, в перспективе у Киева и Москвы, скорее всего, "останутся неразрешенные территориальные претензии" друг к другу, подогреваемые "взлетом украинского национализма, спровоцированного боевыми действиями" в зоне спецоперации, что "ограничит пространство для дипломатии". Это может послужить причиной для нового вооруженного конфликта между этими странами в будущем. Если Украина будет в составе альянса, США "могут оказаться втянуты в третью мировую войну" из-за пятой статьи Устава НАТО (о коллективной обороне).

В то же время если в Вашингтоне посчитают нецелесообразным вступать в вооруженный конфликт с Москвой из-за Киева, многие участники альянса, например небольшие прибалтийские государства, "поставят под сомнение твердость гарантий безопасности НАТО, основанных на американской военной мощи", что приведет к возникновению "настоящего кризиса доверия" среди членов НАТО.

Участие Украины в составе альянса также приведет к возникновению "тяжелого финансового бремени" для США, которые и без того вынуждены "тратить значительные ресурсы на реализацию своего внутри- и внешнеполитического курса, особенно в Азии". Вашингтон может оказаться "загнанным в угол", американским властям придется "отвлекать ресурсы от других, более приоритетных направлений" деятельности либо принять на себя "возросшие риски на резко расширившемся потенциальном восточном фронте".

Наконец, РФ показала, что "готова бороться до конца" за стратегическую пророссийскую ориентацию Украины, а "США и другие участники альянса - нет". Обещание НАТО принять Украину в состав альянса "трагическим образом станет для России причиной продолжать конфликт" неопределенно долгое время, что "приведет к дальнейшему кровопролитию и закроет путь для дипломатического решения" кризиса.

По совокупности приведенных причин обозреватели журнала приходят к выводу, что отсутствие Украины в числе участников НАТО "просто-напросто отвечает интересам США". Вместо того, чтобы давать спорные обещания, которые создадут большие риски и повлекут за собой сомнительные выгоды, США "следует принять тот факт, что сейчас самое время закрыть двери НАТО для Украины", заключают авторы публикации.