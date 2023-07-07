СМИ: Китай распространяет дезинформацию о планах бегства главы Тайваня с острова

Как отметил собеседник Центрального информационного агентства Тайваня, в ходе учений планируется отработать отражение попытки захвата аэропорта Таоюань условным противником

ГОНКОНГ, 7 июля. /ТАСС/. Власти КНР в мае начали кампанию дезинформации о том, что в ходе ежегодных учений "Ханьгуан" будет отрабатываться эвакуация главы администрации Тайваня Цай Инвэнь на случай масштабного вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. Об этом в пятницу сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, власти КНР распространяют в интернете и социальных сетях слухи о том, будто в ходе второй фазы учений "Ханьгуан" в конце июля будет отрабатываться эвакуация лидера Тайваня из аэропорта Таоюань.

По мнению источника агентства в совете национальной безопасности острова, целью этой психологической кампании является нанесение удара по репутации высшего руководства Тайваня, оказание влияния на политическую обстановку накануне выборов в январе следующего года и негативное воздействие на отношения Тайбэя с Вашингтоном и Токио. Как отметил собеседник агентства, в ходе учений планируется отработать отражение попытки захвата аэропорта Таоюань условным противником.

Маневры "Ханьгуан" проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование боевых действий по отражению полномасштабного вторжения на остров.

Второй этап учений с маневрами и боевыми стрельбами будет проходить с 24 по 28 июля. В ходе него тайваньские вооруженные силы также будут отрабатывать противодействие высадке десанта и прорыв морской блокады. В этом году легенда учений предусматривает отражение атаки условного противника на восточное побережье острова, а также ведение боевых действий в условиях городской застройки.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.