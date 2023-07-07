Спецслужба Грузии заявила о задержании шести граждан страны властями Южной Осетии

По сведениям телеканала Imedi, это произошло вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что власти Южной Осетии задержали шесть граждан страны на территории, прилегающей к югоосетинской границе.

"Сегодня утром произошло незаконное задержание еще шести наших граждан оккупационными силами. Активизирована горячая линия, подключены наши международные партнеры. Их задержание уже подтверждено и ждем дальнейшего развития событий", - сказал первый замглавы ведомства Алексий Батиашвили, выступая в парламенте с отчетом.

По данным телеканала Imedi, задержание произошло вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета.