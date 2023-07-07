7 июля, 09:54

Спецслужба Грузии заявила о задержании шести граждан страны властями Южной Осетии

По сведениям телеканала Imedi, это произошло вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что власти Южной Осетии задержали шесть граждан страны на территории, прилегающей к югоосетинской границе.

"Сегодня утром произошло незаконное задержание еще шести наших граждан оккупационными силами. Активизирована горячая линия, подключены наши международные партнеры. Их задержание уже подтверждено и ждем дальнейшего развития событий", - сказал первый замглавы ведомства Алексий Батиашвили, выступая в парламенте с отчетом.

По данным телеканала Imedi, задержание произошло вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета. 

Теги:
ГрузияЮжная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация