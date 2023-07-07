Молдавская оппозиция вышла на митинг против денонсации соглашений с СНГ к парламенту

Организаторы протеста заявили, что главным инициатором разрыва отношений с СНГ выступает президент Майя Санду

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Возрождение" протестуют в пятницу перед зданием парламента против намерения правящей Партии действия и солидарности денонсировать ряд соглашений с СНГ. В повестку парламента внесены проекты о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ, а также соглашения о сотрудничестве в области охраны труда, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организаторы протеста заявили, что главным инициатором разрыва отношений с СНГ выступает президент Майя Санду. Они принесли с собой плакаты с требованием отставки главы государства и кабинета Дорина Речана сформированного правящей партией. Протестующие скандируют "Санду в изолятор", "В отставку", "Досрочные выборы" и другие антиправительственные лозунги.

В начале заседания парламента депутаты правящей партии отклонили предложение оппозиционного Блока коммунистов и социалистов исключить из повестки парламента проекты о денонсации ряда соглашений с СНГ, с которым выступил вице-спикер Влад Батрынча.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что курс на разрыв отношений с СНГ является ошибочным и обернется потерями для страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.