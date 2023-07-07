В ФРГ заявили, что страна не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

Западные СМИ ранее сообщили о таком намерении США

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Германия продолжит соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и воздержится от их поставки Украине на фоне сообщений о подобных планах США. Об этом в пятницу заявила журналистам в Вене министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит агентство Reuters.

"Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, действует и применяется соглашение из Осло [Конвенция по кассетным боеприпасам]", - ответила Бербок на просьбу прокомментировать планы Вашингтона по поставкам Киеву кассетных боеприпасов. Глава МИД ФРГ принимает участие в организованной в Вене генсеком ОБСЕ конференции по изменению климата.

Против участия Берлина в поставках кассетных боеприпасов Киеву также высказался на пресс-конференции в Берне глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус. "Германия подписала конвенцию, так что это не вариант для нас. Что касается тех стран, которые не подписали Конвенцию [по кассетным боеприпасам] - Китая, России, Украины и США - не мне комментировать их действия", - приводит Reuters слова Писториуса.

В четверг ряд западных СМИ, в том числе газета The New York Times, агентство Reuters и телеканал CNN, сообщили, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов принято и что о нем будет объявлено в пятницу, 7 июля. Позднее в Пентагоне сообщили, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирного населения.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали в столице Норвегии в 2008 году 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.