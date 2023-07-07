Зеленский надеется сделать все возможное для начала переговоров о вступлении Киева в ЕС

Украинский президент поблагодарил Чехию за поддержку его страны накануне саммита НАТО

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Киев должен сделать в 2023 году все возможное, чтобы начались переговоры о членстве Украины в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Мы сегодня обсудили взаимодействие на уровне европейских и евроатлантических структур. Это касается интеграции Украины как в ЕС - именно в этом году должны сделать все, чтобы начать переговоры о будущем членстве Украины в ЕС, - так и в НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи.

Он также поблагодарил Чехию за поддержку Украины накануне саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе и свободе СМИ. Прогресс в реформе конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. А в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, по деолигархизации и статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в части борьбы с коррупцией. При этом власти надеются до октября выполнить оставшиеся пять условий для начала переговоров, хотя за год осилили лишь два.