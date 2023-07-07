В Белоруссии заявили, что вагнеровцы пока не прибывали в лагерь под Осиповичами

Как сообщил помощник министра обороны республики Леонид Касинский, "это летний лагерь, который построен во взаимодействии с органами местной власти"

ОСИПОВИЧИ /Могилевская область/, 7 июля. /ТАСС/. Представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области Белоруссии. Об этом прибывшим в лагерь журналистам сообщил помощник министра обороны республики генерал-майор Леонид Касинский.

"Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой "Вагнер" размещаться или не размещаться в Белоруссии, тогда и будут смотреть", - сказал генерал-майор, комментируя сообщения о якобы размещении бойцов ЧВК в лагере.

Касинский пояснил, что "это летний лагерь, который построен во взаимодействии с органами местной власти". "Данный лагерь развертывался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны", - добавил он.

Как добавил Касинский, лагерь способен вместить около 5 тыс. человек. Он также отметил, что "теоретически [военную] технику можно разместить где угодно". "Все зависит от количества этой техники. Это бывший военный городок. Инфраструктура сохранилась: и боксы [для хранения техники] были, здесь артиллерийская бригада когда-то располагалась", - сказал помощник министра обороны Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с иностранными и белорусскими журналистами сообщил, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время", в том числе под Осиповичами. Белорусский президент отметил, что у руководителей ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению", хотя он уже указывал им на то, что "надо жить в цивилизованных условиях, особенно в Беларуси". Лукашенко также проинформировал, что на сегодняшний день вопрос передислокации в Белоруссию находящихся в настоящее время на территории России вагнеровцев не решен, так как "это зависит от руководства Российской Федерации".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги", а Пригожин "уйдет в Белоруссию". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.