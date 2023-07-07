ЕК считает, что ЕС недостаточно снизил свою зависимость от стран Азии по полупроводникам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен занять лидирующую позицию в мире по производству микрочипов

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Евросоюз пока в недостаточной мере снизил свою зависимость от стран Азии в сфере полупроводников, но продолжает рассчитывать выйти на первое место в мире по производству микрочипов. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посещая в пятницу научно-технический центр IMEC в Лёвене, занимающийся производством микрочипов и разработкой нанотехнологий.

"Евросоюз пока в недостаточной мере снизил зависимость в сфере полупроводников от всего нескольких экспортеров, находящихся в Восточной Азии, - заявила она. - Однако Европейский акт о производстве микрочипов, который вступит в силу осенью, уже дает результаты стимулируя инвесторов. Евросоюз должен занять лидирующую позицию в мире по производству микрочипов".

Фон дер Ляйен в своей речи не стала прямо комментировать решение Китая ввести механизм экспортного контроля на редкоземельные элементы галлий и германий и содержащие их товары. Эти элементы, в частности, необходимы для производства микрочипов и солнечных батарей. Журналистам не разрешили задавать вопросов главе Еврокомиссии после ее выступления. В Еврокомиссии пока также не ответили на запрос ТАСС, как Брюссель намерен реагировать на решение Пекина по введению экспортного контроля на галлий и германий.

В конце марта 2023 года Урсула фон дер Ляйен ввела в обиход европейской бюрократии выражение "снижения рисков в отношениях с Китаем", который включает в первую очередь снижение зависимости от КНР по импорту редкоземельных элементов.

В свою очередь еврокомисссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что, сократив закупки российской нефти и газа, и запретив поставки российского угля, ЕС попал в зависимость от Китая по ресурсам, необходимым для производства альтернативных источников энергии, в частности, солнечных батарей.

По данным созданной Еврокомиссией структуры Critical Raw Materials Alliance, Китай производит около 60% германия и порядка 80% галлия в мире.