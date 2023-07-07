Премьер Польши установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне

Матеуш Моравецкий посетил кладбище, где похоронены убитые поляки, а также зажег свечу в память о них на месте, где ранее располагался костел

ТАСС, 7 июля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память поляков, убитых боевиками Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) во время Волынской резни 1943 года, и установил деревянный крест на месте уничтоженной деревни Острувки. Об этом он написал в Twitter.

"Я почтил память жертв Волынской резни в несуществующей [сейчас] деревне Острувки, жители которой были уничтожены подразделениями УПА", - написал Моравецкий, прибывший на Украину с необъявленным визитом.

Премьер посетил кладбище, где похоронены убитые поляки, а также зажег свечу в память о них на месте, где ранее располагался костел.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия) атаковали около 100 населенных пунктов с польским населением. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

По данным польских историков, 30 августа 1943 года боевики УПА сожгли Острувки и еще 30 соседних деревень, где жили поляки. Только в Острувках были убиты 475 человек. Всего же в тот день в окрестностях были убиты 1 050 человек.