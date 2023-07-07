Парламент Венгрии принял "оборонный бюджет" на 2024 год

Как отметил глава Минфина Михай Варга, документ "гарантирует безопасность Венгрии, защищает семьи, пенсии и рабочие места, сокращает коммунальные платежи"

БУДАПЕШТ, 7 июля. /ТАСС/. Парламент Венгрии в пятницу принял государственный бюджет на 2024 год, который правительство страны назвало "оборонным бюджетом" в условиях конфликта на Украине. На своем последнем заседании перед летними каникулами депутаты одобрили также создание нового министерства по делам Европейского союза, которое займется подготовкой к председательству Венгрии в ЕС во второй половине следующего года.

"Законопроект о бюджете принят 121 голосом против 44", - объявил спикер парламента Ласло Кёвер в ходе заседания, которое транслировалось на сайте законодательного органа.

Выступая перед депутатами, министр финансов Михай Варга заявил, что документ можно считать "оборонным бюджетом", потому что "во время войны, которая идет на территории соседней Украины, он гарантирует безопасность Венгрии, защищает семьи, пенсии и рабочие места, сокращает коммунальные платежи".

Глава Минфина отметил, что украинский конфликт потребовал увеличения военных расходов Венгрии. По предложению правительства в 2024 году на эти цели будет выделено €4,85 млрд, что почти на 29% больше, чем в нынешнем. В соответствии с обязательствами перед НАТО оборонные расходы Венгрии достигнут 2,1% ВВП, а Фонд национальной обороны, в который отчисляется часть налога на сверхприбыль корпораций и который используется для финансирования вооруженных сил, составит почти 1 310 млрд форинтов (€3,54 млрд). На укрепление государственной границы в целях защиты от нелегальной миграции планируется затратить 650 млрд форинтов (€1,76 млрд).

Правительство рассчитывает, что в 2024 году экономический рост в Венгрии составит 4%, инфляция сократится до 6%, а уровень безработицы не превысит 4%. Целевой показатель дефицита бюджета, предусмотренный документом, равняется 2,9% ВВП.