Sky News сообщил о плачевных последствиях для Украины при применении кассетных боеприпасов

Военный обозреватель телеканала Шон Белл считает, что Украина может использовать кассетные боеприпасы для "обезвреживания некоторых минных полей" и нанесения ударов по российским позициям

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Последствия от применения кассетных боеприпасов на Украине будут ощущаться в течение многих лет, украинским властям не стоит спешить с принятием решения об их использовании в ходе боевых действий. Такое мнение в пятницу выразил военный обозреватель телеканала Sky News Шон Белл.

"Они (руководители Украины - прим. ТАСС) должны сравнить пользу [от использования] этого оружия, которое может обеспечить решающее преимущество в этой войне, с рисками [его применения], которые они унаследуют, когда им придется очищать [территорию от неразорвавшихся снарядов]", - сказал он. По мнению Белла, Украина может использовать кассетные боеприпасы для "обезвреживания некоторых минных полей" и нанесения ударов по российским позициям.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву кассетных боеприпасов. Американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украины боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 мм, которые США и другие западные страны поставили Украине.

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. По его словам, доля неразорвавшихся элементов у таких снарядов превышает 2,35%.

О кассетных боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.