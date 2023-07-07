Суд на Украине взял под стражу руководство связанного с олигархом Жеваго Полтавского ГОК

По версии следствия, руководство комбината противоправно завладело порядка $10,7 млн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога обвиняемым в коррупции топ-менеджерам Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК). Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Чиновникам Полтавского ГОК, который принадлежит беглому олигарху [Константину] Жеваго, избраны меры пресечения: содержание под стражей или залог от 2 до 60 млн гривен (от $53 тыс. до $1,6 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Согласно решению судьи, все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога. "Подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но их задержали и доставили в суд под конвоем", - отметили в ведомстве.

Ранее ГБР Украины предъявило топ-менеджерам Полтавского ГОК обвинения в коррупции. По версии следствия, руководство комбината противоправно завладело порядка $10,7 млн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей страны по версии журнала Forbes, было предъявлено обвинение в организации растраты $113 млн банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января этого года бизнесмен был задержан во французском Куршевеле, а затем отпущен под залог. Позже французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине наложен арест на его имущество, а также на корпоративные права связанных с ним компаний.

В мае Жеваго вновь оказался в центре скандала после того, как стало известно о задержании занимавшего на тот момент пост председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева по обвинению в получении взятки от Жеваго. При этом в пресс-службе бизнесмена заявили, что он не имеет никакого отношения к этой ситуации.