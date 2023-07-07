СМИ: позиция Латинской Америки ошеломила союзников Киева в ЕС

Газета La Vanguardia указала, что две трети населения мира благосклонно или нейтрально относятся к России, несмотря на события на Украине

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Реакция стран Латинской Америки и Карибского бассейна на проект совместной декларации, направленной ЕС, окатил ушатом холодной воды Евросоюз, в особенности ближайших союзников Киева. Как сообщила в пятницу испанская газета La Vanguardia, две трети населения мира благосклонно или нейтрально относятся к России, несмотря на события на Украине.

17-18 июля в Брюсселе состоится первый за восемь лет саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC). По версии издания, в подготовленном CELAC проекте украинский конфликт не упоминается напрямую, авторы предлагают исключить обозначенные Брюсселем пункты, в которых осуждается специальная военная операция РФ как явное нарушение Устава ООН. Источники газеты не исключают, что саммит завершится без принятия итогового документа.

"Мы выступаем за серьезное и конструктивное дипломатическое разрешение нынешнего конфликта в Европе мирными средствами и таким образом, чтобы гарантировать суверенитет и безопасность для всех, а также региональный и международный мир", - говорится в проекте совместного заявления, предложенном CELAC. Как пишет газета, резкость латиноамериканского ответа удивила ЕС, чьи послы обсудят в пятницу, как на него реагировать.

Отмечается, что соседние с Украиной страны могут не согласиться с тем, чтобы саммит завершился принятием итогового документа. Другие государства - Германия, Франция, Испания и Португалия - склонны проявить гибкость в вопросе деталей декларации. Не исключается, что ЕС предложит более лаконичный проект документа, чтобы возобновить переговоры.

6 июля брюссельский портал EURActiv, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали вести работу со всеми странами мира без исключения и требовать от них выражения "четкой позиции в отношении российской войны на Украине и подъема Китая". Участники саммита ЕС 29-30 июня поручили внешнеполитической службе ЕС заниматься "санкционной дипломатией" - добиваться от государств поддержки антироссийских запретительных мер.