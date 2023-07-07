7 июля, 11:02

Зеленский подтвердил визит в Словакию

Как отметил президент Украины, на встречах он, в частности, поговорит "о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции" страны

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Словакию.

"Следующая - Словакия. Важны встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального совета Борисом Колларом", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на встречах поговорит "о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и "формуле мира", двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности".

Накануне Зеленский посетил Чехию, куда он прибыл из Болгарии, в пятницу у него также запланирован визит в Турцию. 

Теги:
УкраинаСловакияЗеленский, Владимир Александрович
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