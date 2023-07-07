Зеленский подтвердил визит в Словакию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Словакию.
"Следующая - Словакия. Важны встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального совета Борисом Колларом", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на встречах поговорит "о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и "формуле мира", двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности".
Накануне Зеленский посетил Чехию, куда он прибыл из Болгарии, в пятницу у него также запланирован визит в Турцию.