7 июля, 11:08,
обновлено 7 июля, 11:29

Зеленский прибыл с визитом в Словакию

Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря словацкого президента Мартина Стрижинеца

БРАТИСЛАВА. 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу с визитом в Словакию. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря словацкого президента Мартина Стрижинеца.

"В Словакию в пятницу прибыл президент Украины Владимир Зеленский", - сказал Стрижинец. У него предстоят переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, по итогам которых ожидается пресс-конференция. Это первый визит украинского лидера в республику после 24 февраля 2022 года. В Братиславе в связи с пребыванием в столице Зеленского приняты повышенные меры безопасности.

Президент Украины прибыл в Братиславу из Праги, где в пятницу завершился его двухдневный визит. 

Теги:
УкраинаСловакияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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