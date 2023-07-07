Медведчук считает, что компромиссов с Западом быть не может

По словам бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Россия будет бороться до конца, чтобы мир не накрыл беспросветный мрак

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Идти на уступки западным странам нельзя, Россия будет бороться до конца, чтобы мир не накрыл беспросветный мрак. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Мы находимся в последней крепости-оазисе здравого смысла и фундаментальных человеческих ценностей - от Черного моря до Ледовитого океана, от Балтики до Тихого. Поражение в нынешнем противостоянии с Западом накроет всю планету беспросветным мраком извращений, греха и беззакония. Так могут ли быть компромиссы с Западом? Вряд ли. Их время уходит", - написал он в статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

Медведчук указал на статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, где он обращает внимание на манеру предводителей сил Запада выдавать желаемое за действительное. "Да, они мастера блефовать и обещаниями щедрого дележа шкуры неубитого медведя собирать под свои знамена стаю шакалов - страны НАТО, Евросоюза и прочих, подконтрольных Вашингтону, для очередного похода на Восток - Drang nach Osten. Сколачивают они свою банду не только "пряниками" и обещаниями, но и "кнутами" - обманами, угрозами, шантажом", - подчеркивает Медведчук.

Провал стратегии Запада

Политик отметил, что западные страны утверждают, будто "Россия находится в изоляции", "Российская экономика разваливается", однако их декларации не соответствуют действительности. "Но и остановиться они уже не могут. Они не могут признать провал стратегии уничтожения России экономическими санкциями, политическим давлением, военным конфликтом, созданным ими на территории Украины", - продолжил экс-лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По его словам, попытки Запада "огородить Россию забором, забить "окно в Европу", которое когда-то прорубил Петр I, оборачиваются для инициаторов такой "стройки" совершенно противоположным эффектом - стена, которую выстраивали вокруг России, оказывается возводимой вокруг них самих".

По мнению Медведчука, сейчас идет перестройка всей системы хозяйствования взаимозависимых национальных экономик стран мира, и, к сожалению, поводом и местом для противостояния стала Украина. Россия, даже на фоне санкций, демонстрирует экономический рост, а Европа теряет российский рынок сбыта и надежного поставщика энергоресурсов, указывает он. "Места европейских производителей занимают другие страны - в первую очередь, страны БРИКС и те, кто хочет присоединиться к этому объединению", - отмечает Медведчук, добавив, что и Украина могла бы выбрать этот путь, если бы не манипулирование со стороны Запада.

Борьба до конца

Медвечук подчеркивает, что Запад сам выставляет такие условия, при которых Россия "вынуждена вести борьбу до полной и безоговорочной победы". "Обещанное Украине членство в НАТО сразу после окончания конфликта создает патовую ситуацию для России: она хочет мира, но вхождение соседней страны в альянс для нее неприемлемо", - заявил он.

По мнению Медведчука, однополярный мир уходит. "Система вертикальной иерархии во главе с США, где выгоду получали за счет кого-то, трещит по швам. На смену ей может прийти и придет "горизонтальная" модель взаимодействия равноправных государств, получающих пользу от сотрудничества при уважении и соблюдении интересов всех участников процесса", - продолжает он.

Тектонический разлом, о котором говорил в своей статье Медведев, отмечает экс-глава "Оппозиционного блока - За жизнь", будет только углубляться, если Запад не одумается. "Но разлом этот не просто красивое выражение - это реальность, которую мы видим буквально, и проходит он, на наше горе, по территории Украины. В эту пропасть, глубиной до преисподней, падает Украина. И сможет затянуть за собой весь мир. Запад открыл ящик Пандоры", - заключил он.