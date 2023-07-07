NYT: США передают Киеву кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов

По данным газеты, поставка кассетных боеприпасов может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. США могут передать Украине кассетные боеприпасы с целью компенсировать нехватку обычных снарядов, пока не будет увеличено их производство. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

По их словам, поставка кассетных боеприпасов может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года. Ранее, как напоминает издание, Пентагон неоднократно обращался к администрации Байдена с предложением о поставке кассетных боеприпасов, которые могли бы помочь Киеву справиться с нехваткой артиллерийских снарядов. Кроме того, как уточняет газета, американская сторона будет отслеживать места применения кассетных снарядов, чтобы помочь с ликвидацией неразорвавшихся боеприпасов.

6 июня агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что власти Соединенных Штатов 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине объемом в $800 млн, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву кассетных боеприпасов. Американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украины боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 мм, которые США и другие западные страны поставили Украине.

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. По его словам, доля неразорвавшихся элементов у таких снарядов превышает 2,35%.

О кассетных боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.