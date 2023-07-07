В Венгрии заявили о поддержке вступления Швеции в НАТО

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна также поддерживает контакт по этому вопросу с Турцией и альянсом

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО и поддерживает контакт по этому вопросу с Турцией и альянсом. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Вене.

"Правительство Венгрии уже приняло решение по Швеции в НАТО, оно было положительным", - сказал политик.

Он отметил, что Будапешт поддерживает контакт с альянсом и Турцией по этому вопросу.

"Мы поддерживаем вступление Швеции, но парламент Венгрии пока не ратифицировал его <...> Мы будем действовать, когда нужно. Венгрия не медлит с решениями", - добавил Орбан.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.