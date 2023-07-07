Страны НАТО установят 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО в 2023 году увеличит военные расходы на 8,3%

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО установят на саммите в Вильнюсе 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы.

"Союзники определят более амбициозные цели и установят 2% ВВП как минимальный размер оборонных расходов ежегодно", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО в 2023 году увеличит военные расходы на 8,3%. "Сегодня мы обнародуем новые оценки оборонных расходов. В 2023 году будет увеличение на 8,3% среди европейских союзников и Канады - это самый большой рост за десятилетия. Таким образом, с 2014 года союзники потратят на оборону $450 млрд дополнительно", - добавил он.