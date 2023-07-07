В Конгрессе США представили поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов

По данным Associated Press, власти Соединенных Штатов 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Представители Демократической партии в Конгрессе США представили поправку к закону об обороне, запрещающую передачу иностранным государствам кассетных боеприпасов. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, члены Палаты представителей Ильхан Омар (от штата Миннесота) и Сара Джейкобс (от штата Калифорния) в четверг представили поправку. "Если США собираются стать лидером в области прав человека, мы не должны участвовать в нарушении прав человека", - приводит издание слова Омара.

Однако, по словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, передача кассетных боеприпасов позволит Украине "сохранить свои ракеты для более ценных целей".

Ранее агентство Associated Press информировало, что власти Соединенных Штатов 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов. По его данным, объем нового пакета помощи Киеву оценивается в $800 млн.

Пентагон последнюю оценку кассетных боеприпасов проводил более 20 лет назад и указал тогда, что около 6% суббоеприпасов таких снарядов "не разрываются" после применения. По данным газеты, это значит, что по крайней мере 4 из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, не взорвутся на площади около 22,5 тыс. квадратных метров - это примерно равно площади 4,5 футбольного поля.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.