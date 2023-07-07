Столтенберг: решения о поставках кассетных боеприпасов Украине принимают сами страны

По словам генсека НАТО, это делается не на уровне альянса

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Решения о поставках кассетных боеприпасов Украине страны НАТО должны принимать самостоятельно, а не на уровне альянса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО как альянс не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, потому что ряд наших членов подписал конвенцию, ряд других не подписал конвенцию. Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс", - сказал Столтенберг.