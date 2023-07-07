7 июля, 11:18,
обновлено 7 июля, 11:35
Военная операция на Украине

Столтенберг: решения о поставках кассетных боеприпасов Украине принимают сами страны

По словам генсека НАТО, это делается не на уровне альянса

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Решения о поставках кассетных боеприпасов Украине страны НАТО должны принимать самостоятельно, а не на уровне альянса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"НАТО как альянс не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, потому что ряд наших членов подписал конвенцию, ряд других не подписал конвенцию. Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс", - сказал Столтенберг. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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