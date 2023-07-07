AP: вырубка леса в Бразилии сократилась на 33,6% благодаря программе Лулы да Силвы

Президент Бразилии начал работу по возобновлению надзорных и мониторинговых служб в Амазонии для борьбы с незаконной вырубкой леса и по восстановлению региона от нанесенного экологического ущерба

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Вырубка леса в Бразилии с января по июнь сократилась на 33,6% по сравнению с прошлогодними показателями благодаря экологической программе, запущенной президентом страны Лулой да Силвой. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, "с января по июнь этого года 2,65 тыс. кв. км тропических лесов Амазонии находились под угрозой вырубки". В аналогичный период 2022 года было вырублено 4 тыс. кв. км леса. Как сообщает агентство, информацию об обезлесении территории в Бразилии собирает спутниковая система Deter, управляемая Национальным институтом космических исследований.

Эксперты связывают позитивную тенденцию с приходом к власти в стране Лулы да Силвы, который начал работу по возобновлению надзорных и мониторинговых служб в Амазонии для борьбы с незаконной вырубкой леса и по восстановлению региона от нанесенного экологического ущерба.

Однако, как сообщает агентство, ситуация в Амазонии еще может ухудшиться к концу года. Только в июне, который знаменует начало сезона засухи, в регионе произошло 3 075 пожаров. Это самый высокий показатель с 2007 года.

Ранее Амазонский институт человека и окружающей среды сообщил, что в прошлом году Бразилия установила рекорд по площади вырубленных лесов Амазонии, потеряв более 10 тыс. кв. км лесного массива.