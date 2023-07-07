В Праге 23-24 октября пройдет парламентский саммит "Крымской платформы"

Ключевой темой будет эвакуация детей из охваченных боевыми действиями районов в Россию, которую Киев считает незаконной, сообщила спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарева-Адамова

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Парламентский саммит "Крымской платформы", созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, состоится 23 и 24 октября в Праге. Об этом сообщила в пятницу спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркета Пекарева-Адамова по итогам встречи с находящимся в республике с визитом Зеленским.

"Мы рассмотрели [на встрече с Зеленским] вопросы, связанные с приближающимся парламентским саммитом "Крымской платформы", - приводит ее слова Чешское телевидение. - Мы, палата депутатов, имеем честь организовать в сотрудничестве с украинским парламентом [уже] вторую встречу председателей парламентов стран - участниц "Крымской платформы". Эта акция пройдет 23 и 24 октября в Праге".

Как сообщила спикер, ключевой темой, которая будет обсуждаться на встрече, будет эвакуация детей из охваченных боевыми действиями районов в Россию, которую Киев считает незаконной.

Пекарева-Адамова высказалась за скорейшее прекращение боевых действий на Украине и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях. Зеленскому, по информации Чешского телевидения, она подарила футболку, на которой приведены слова из постановления Палаты депутатов о том, что "Россия является террористическим государством".