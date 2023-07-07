Тайвань намерен развивать связи с США, независимо от итогов выборов

В администрации острова поблагодарили Вашингтон за помощь

ГОНКОНГ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Тайваня планируют продолжить развивать отношения с США независимо от того, кто будет избран на пост главы администрации острова на предстоящих выборах. Об этом заявила нынешняя глава Тайваня Цай Инвэнь.

"Партнерство между США и Тайванем продолжит укрепляться независимо от того, кто станет следующим президентом Тайваня", - приводит ее слова в пятницу Международное радио Тайваня. Цай Инвэнь выступала в Американском институте на Тайване (AIT, де-факто выполняет функции посольства США) на приеме в честь Дня независимости США. Она поблагодарила Вашингтон за помощь и выразила надежду, что подписанное соглашение о двусторонней торговле послужит базой для укрепления экономических связей.

Цай Инвэнь занимает этот пост с 2016 года. Она была переизбрана на второй, последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем: в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем начали быстро ухудшаться.

Выборы главы администрации Тайваня пройдут в январе 2024 года. Фаворитом гонки называют заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ - по данным июньских опросов общественного мнения его поддержали 36,5% респондентов. Второе место занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (29,1% опрошенных). У кандидата выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи показатель поддержки в июне снизился на 7,2 процентного пункта, до 20,4%.

Статус Тайваня

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.