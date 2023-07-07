Битва миллиардеров и ограничения в России: что известно о новой соцсети Threads

Созданное компанией Meta приложение Threads представляет собой аналог Twitter. Платформа предназначена для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Как говорится в описании приложения, оно станет "местом, где сообщества собираются", чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущим пользователям предлагается следить за интересующими их людьми, единомышленниками и взаимодействовать с ними, а также делиться собственными идеями, мнением и творчеством.

Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, оно стало доступно для загрузок 5 июля в 19:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 6 июля).

Threads — третий сервис в портфеле принадлежащей Meta компании Instagram Inc. (ее деятельность запрещена на территории РФ). На сегодняшний день в него входят запрещенная в России соцсеть Instagram и фоторедактор Layout.

Популярность Threads обрело достаточно быстро: уже вечером 6 июля владелец Meta Марк Цукерберг написал в своем аккаунте в новой соцсети, что число подписчиков в ней достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.

"Ого, 30 млн подписчиков <...>. Кажется, начинается что-то особенное, но впереди еще много работы <...>", — отметил он.

В тот же день спустя несколько часов после запуска платформы Цукерберг опубликовал в Twitter первое сообщение за 11 лет. Он разместил популярный интернет-мем с двумя показывающими друг на друга героями комикса "Человек-паук". Обычно его используют, чтобы указать на идентичность двух предметов или явлений.