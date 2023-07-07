Битва миллиардеров и ограничения в России: что известно о новой соцсети Threads

Что за приложение
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Созданное компанией Meta приложение Threads представляет собой аналог Twitter. Платформа предназначена для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Как говорится в описании приложения, оно станет "местом, где сообщества собираются", чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущим пользователям предлагается следить за интересующими их людьми, единомышленниками и взаимодействовать с ними, а также делиться собственными идеями, мнением и творчеством.
Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, оно стало доступно для загрузок 5 июля в 19:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 6 июля).
Threads — третий сервис в портфеле принадлежащей Meta компании Instagram Inc. (ее деятельность запрещена на территории РФ). На сегодняшний день в него входят запрещенная в России соцсеть Instagram и фоторедактор Layout.
Популярность Threads обрело достаточно быстро: уже вечером 6 июля владелец Meta Марк Цукерберг написал в своем аккаунте в новой соцсети, что число подписчиков в ней достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.
"Ого, 30 млн подписчиков <...>. Кажется, начинается что-то особенное, но впереди еще много работы <...>", — отметил он.
В тот же день спустя несколько часов после запуска платформы Цукерберг опубликовал в Twitter первое сообщение за 11 лет. Он разместил популярный интернет-мем с двумя показывающими друг на друга героями комикса "Человек-паук". Обычно его используют, чтобы указать на идентичность двух предметов или явлений.
Особенности работы Threads
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Как говорится в политике конфиденциальности новой соцсети, пользователи могут удалить свой профиль в Threads только при удалении аккаунта в Instagram.
Кроме того, скоро Threads будет интегрироваться со сторонними сервисами. Как ожидается, это предоставит пользователям возможность просматривать контент, делиться им и взаимодействовать с ним, подписываться на людей и привлекать подписчиков других платформ.
Meta собирает данные профиля Threads, информацию о подписчиках и других пользователях и сообществах, с которыми общается и взаимодействует владелец аккаунта, в том числе в других продуктах компании. Корпорация отслеживает все действия в приложении. Кроме того, соцсеть собирает информацию с различных используемых устройств о них самих и о том, как они используются.
Это необходимо в том числе для предоставления сведений пользователям сервиса и улучшения Threads и других продуктов, обеспечения личной безопасности, целостности и защиты, коммуникации с пользователем, исследований и инноваций на благо общества, отмечают в компании.
Threads в России
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Российские пользователи уже начали получать уведомления о возможности скачивания Threads из магазина приложений на платформе iOS App Store. Оно также доступно для Android в Google Play.
"Предзаказанное вами приложение, Threads, an Instagram app, уже доступно в App Store. Чтобы загрузить его, перейдите на устройство, с которого был оформлен предзаказ, и нажмите "Просмотреть приложение" ниже. Приложение также будет автоматически загружено на все устройства со включенной функцией автозагрузки", — говорится в сообщении.
При этом при попытке запустить приложение, скачанное на смартфон на iOS, появляется оповещение: "К сожалению, ваш аккаунт не соответствует условиям для использования Threads. Попробуйте войти через другой аккаунт".
Как отметили в Роскомнадзоре, Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства. В РКН напомнили, что по иску Генеральной прокуратуры РФ суд запретил деятельность Meta по реализации соцсетей Facebook и Instagram на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
"По закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов", — отметили в ведомстве.
Для жалоб пользователей на размещение противоправного контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи, уточнили в РКН. Чтобы предотвратить распространение таких материалов, ведомство взаимодействует с администрациями платформ.
Конфликт с Twitter
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Вскоре после запуска Threads портал Semafor сообщил, что Twitter может подать на Meta в суд из-за появления новой соцсети, которая рассматривается как ее конкурент.
По данным портала, представляющий интересы Twitter юрист компании Quinn Emanuel Алекс Спиро направил письмо на имя Марка Цукерберга, в котором обвинил Meta в использовании в созданном ею продукте интеллектуальной собственности Twitter.
Спиро, в частности, обратил внимание, что во время сокращений в компании после ее приобретения Илоном Маском в прошлом году Meta наняла десятки экс-сотрудников Twitter, у которых остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.
"Twitter намерен строго обеспечивать соблюдение своих прав на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta незамедлительно предприняла шаги для прекращения использования любой информации, представляющей коммерческую тайну Twitter, или другой конфиденциальной информации", — приводит портал фрагмент письма.
Как отметил адвокат, Twitter оставляет за собой право использовать гражданско-правовые средства защиты и судебный запрет, чтобы предотвратить хранение, раскрытие или использование своей интеллектуальной собственности Meta.
Намерение Twitter подать иск подтвердил сам Илон Маск. "Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет", — написал он в своем аккаунте.
Именно намерение Meta запустить платформу — конкурента Twitter стало причиной, по которой Маск и Цукерберг теперь готовятся к поединку друг с другом. Владелец Twitter, комментируя сообщения о планах запустить Threads, заявил, что это поставит Землю "исключительно под каблук" Цукерберга. Один из пользователей в ответ предупредил его, что глава Meta сейчас занимается джиу-джитсу. "Я готов к бою в клетке", — написал Маск. Цукерберг принял вызов.
Миллиардеры уже обсуждают с президентом Ultimate Fighting Championship (UFC) Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), пишет The New York Times. Уайт рассказал газете, что каждый вечер созванивается с обоими бизнесменами и "оба хотят драться". Стороны договорились, что собранные средства пойдут на благотворительность, но детали по-прежнему обговариваются.