Премьер Италии посетит Латвию до саммита НАТО

Джорджа Мелони 10 июля в Риге встретится с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Латвию до участия в саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщила в пятницу пресс-служба председателя правительства, Мелони 10 июля в Риге встретится с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

Запланирован также ее визит на военную базу, где размещен итальянский контингент НАТО в рамках мер по укреплению восточных рубежей Североатлантического альянса.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО, на который приглашены президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры еще нескольких государств, не входящих в альянс. На саммите планируется дискуссия о гарантиях безопасности Украине и перспективах приема страны, а также обсуждение вопросов о дальнейших планах по обороне северного арктического, центрального и средиземноморского регионов альянса.