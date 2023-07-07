7 июля, 11:48,
обновлено 7 июля, 11:58

МАГАТЭ осмотрело одну из площадок Запорожской АЭС и не обнаружило там следов мин

Александр Полегенько/ ТАСС
Запорожская АЭС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Агентство получило дополнительный доступ на площадки станции

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели периметр пруда-охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. Об этом заявил в пятницу глава организации Рафаэль Гросси.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили дополнительный доступ на площадку Запорожской атомной электростанции, не обнаружив пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", - говорится в заявлении.

Экспертам все еще нужно осмотреть крыши реакторов 3 и 4, а также часть турбинного зала станции. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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