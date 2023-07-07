Миротворцев Молдавии в Приднестровье возглавил экс-атташе при посольстве республики в США

Старшим военачальником контингента стал полковник Виталий Миков

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Миротворческий контингент Молдавии в зоне безопасности приднестровского конфликта возглавил полковник Виталий Миков, занимавший ранее пост военного атташе республики в США и Канаде.

"Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян провел рабочую встречу с новым старшим военачальником миротворческого контингента от Молдавии, полковником Виталием Миковым. В ходе обсуждений отмечена необходимость поддержания оперативного взаимодействия с Бюро политики реинтеграции по аспектам, направленным на мониторинг и оперативное управление развитием событий в Зоне безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте правительства Молдавии. В нем отмечено, что до назначения на этот пост Миков занимал пост военного атташе Молдавии в США и Канаде.

Вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем удалось остановить после того, как в Москве 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. В соответствии с ним разделительную зону безопасности на Днестре вошли российские миротворцы. В настоящее время они поддерживают мир вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. С тех пор здесь не зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, а также посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС. Управление миротворцами осуществляет Объединенная контрольная комиссия, в которую входят делегации Молдавии, России и Приднестровья.

В регионе также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов в Колбасне, где находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности, и категорически против предложений Кишинева о ее выводе или трансформации в гражданскую миссию.