В Пакистане проходит день протеста против осквернения Корана в Швеции

Демонстрации проходят по всей стране, в них принимают участие разные слои общества, в том числе представители других религий, помимо мусульман

ИСЛАМАБАД, 7 июля. /ТАСС/. В Пакистане проходит общенациональная акция протеста "День священного Корана" в связи с актом публичного сожжения священной книги мусульман возле мечети в столице Швеции 28 июня. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo TV.

По его информации, демонстрации проходят по всей стране, в них принимают участие разные слои общества, в том числе представители других религий. В Исламабаде митинги организованы в секторах F-6 Markaz и F-6/3, где расположено посольство Швеции в Пакистане.

Как отмечает телеканал, власти Пакистана намерены на всех дипломатических уровнях приложить усилия для предотвращения подобных провокаций в будущем. В частности, 11 июля Исламабад поднимет этот вопрос "на срочных дебатах Совета Безопасности ООН в Женеве от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, призвавший к участию в акции все политические партии, подчеркнул, что вся мусульманская община обеспокоена инцидентом в Швеции. "Чтобы выразить наши чувства и эмоции в связи с осквернением священного Корана руками несчастного человека, сегодня мы все, по всей стране протестуем под лозунгом "День священного Корана", - распространила его слова пресс-служба Секретариата главы правительства в Twitter. Как отмечается в сообщении, основные мероприятия состоятся после пятничной молитвы. Мусульмане Пакистана "поднимут флаги в поддержку священного Корана и выразят мирный протест".

Скандальная акция с осквернением Корана прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, 28 июня более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.