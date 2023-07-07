Страны Балтии и Польша призвали НАТО к пересмотру стратегии ядерного сдерживания

Как считают лидеры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, размещение на белорусской территории российского тактического ядерного оружия говорит об усилении военного сотрудничества РФ и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Латвия, Литва, Эстония и Польша призвали НАТО пересмотреть стратегию ядерного сдерживания с учетом размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ. Соответствующий призыв содержится в письме, с которым президенты четырех стран обратились к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

"Одной из мер, которые мы предлагаем для обеспечения безопасности союзников, является пересмотр стратегии ядерного сдерживания с ее адаптацией к новым условиям", - приводится выдержка из послания в сообщении пресс-службы главы Литвы Гитанаса Науседы.

По оценке президентов, размещение на белорусской территории российского тактического ядерного оружия говорит об усилении военного сотрудничества РФ и Белоруссии. "Это ведет к эскалации ситуации в контексте [конфликта на] Украине и напрямую угрожает безопасности нашего сообщества", - заявили главы государств.