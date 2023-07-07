Филиппины выразили обеспокоенность скоплением китайских судов в районе спорных вод

Минобороны Филиппин намерено подробно доложить о происходящем в вышестоящие инстанции, что может стать основанием для официального дипломатического протеста

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. 48 китайских рыболовных судов, сконцентрировавшихся в районе рифа Ирокез, расположенного к югу от богатой нефтью и газом отмели Рид-бэнк в Южно-Китайском море, вызывают обеспокоенность Вооруженных сил Филиппин. Об этом заявило в пятницу командование ВС.

"Рид-бэнк является жизненно важным элементом исключительной экономической зоны Филиппин, и Китай должен прекратить концентрацию судов, чтобы соблюсти наши суверенные права", - заявил представитель командования Ариэль Колома. По его словам, во время разведывательных полетов над рифом Ирокез экипаж патрульного самолета республики заметил "настораживающее присутствие" китайских рыболовных судов, стоявших "на якоре группами по пять-семь штук". При этом "никаких признаков рыбной ловли замечено не было", уточняется в заявлении.

Командование выразило обеспокоенность концентрацией такого количества судов из-за неясных планов и целей Китая в этих спорных водах. Минобороны Филиппин подробно доложит о происходящем в вышестоящие инстанции, что может стать основанием для официального дипломатического протеста. Отмечается, что Рид-бэнк это важный для республики объект, обладающий огромным потенциалом в сфере энергетической безопасности.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. Рифы Ирокез и Скарборо также располагаются в Южно-Китайском море. В спор о принадлежности этих территорий вовлечены Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Китай.