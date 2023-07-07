Премьер Испании пообещал при переизбрании сделать бесплатным высшее образование

Педро Санчес также заявил о намерении сделать "полностью бесплатный городской общественный транспорт для детей и студентов до 24 лет"

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для молодых людей до 24 лет и высшее образование при определенных условиях. Соответствующую инициативу он озвучил в пятницу, представляя предвыборную программу Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой он является.

"В ходе следующего срока полномочий молодые люди будут главными действующими лицами действий нашего правительства", - заверил Санчес. "Мы собираемся предоставить им возможность обучения, - сказал он. - Мы хотим <...> сделать бесплатным высшее образование и высшее профессиональное образование для тех учеников, которые сдают предметы с первого раза".

Премьер также пообещал сделать "полностью бесплатный городской общественный транспорт для детей и студентов до 24 лет".

Парламентские выборы были запланированы в Испании на конец текущего года. Тем не менее в конце мая премьер объявил о решении провести досрочное голосование 23 июля после неудовлетворительного для ИСРП исхода на региональных и муниципальных выборах 28 мая.