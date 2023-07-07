Орбан заявил, что из всех стран Европы только в Венгрии нет мигрантов

Премьер-министр рассказал, что Будапешт построил охраняемый забор на границе

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Венгрия стала единственной страной Европы, где нет мигрантов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Вене.

"Я хочу подчеркнуть, что Венгрия - страна, где ноль мигрантов. То есть из всех стран Европы только у нас нет мигрантов", - сказал политик.

Он рассказал, что Будапешт построил охраняемый забор на границе. "Мигранты теперь носят оружие, обстреливают наши посты и забор. Но большую часть удается остановить", - добавил Орбан.

При этом мигранты имеют право на въезд в страну, если по всем законам прошли процедуру предоставления убежища, пояснил премьер.

В Вене в пятницу прошел трехсторонний саммит Австрии, Венгрии и Сербии по вопросам нелегальной миграции. Это уже третья встреча в подобном формате, в прошлом году они состоялись в Будапеште и Белграде.

Венгерское правительство занимает жесткую позицию в отношении нелегальной миграции и последовательно выступает против допуска на свою территорию экономических мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Венгрия вместе с Польшей выступила против подготовленного недавно Еврокомиссией нового миграционного плана, который был предложен всем членам ЕС. Будапешт и Варшава заявили, что не намерены выполнять рекомендации Брюсселя, предусматривающие расселение мигрантов по квотам в европейских странах. Венгерское руководство заявляет, что "эти проблемы должны решаться в местах их возникновения", хотя и при соответствующей помощи Евросоюза.