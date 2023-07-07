Во Франции простились с последним французским участником высадки союзников в Нормандии

Леон Готье умер 3 июля в возрасте 100 лет

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил в пятницу церемонию прощания с последним французским участником высадки союзников в Нормандии Леоном Готье. Трансляция велась в Twitter Елисейского дворца.

"Обычный человек стал героем, - сказал Макрон. - Леон Готье стал воплощением духа сопротивления, столь французского и столь республиканского". Глава государства подчеркнул, что судьба Готье "освещает путь к спасению отечества".

Ветеран 1-го батальона морской пехоты специального назначения ("коммандос Кифер"), сформированного из бойцов движения "Сражающаяся Франция" для участия в Нормандской операции союзников, Леон Готье умер 3 июля в Кане на севере Франции в возрасте 100 лет.

Готье в 17-летнем возрасте вступил в ряды морской пехоты в феврале 1940 года. Он защищал французский порт Шербур, а затем был канониром на броненосце "Курбе". В 1943 году он в качестве волонтера был включен в "коммандос Кифер". 6 июня 1944 года в составе батальона он принял участие в десантной операции "Оверлорд" в Нормандии.

В 2020 году за заслуги перед Францией Макрон наградил Готье орденом Почетного легиона степени Великого офицера.