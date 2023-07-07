Минск не планирует раскрывать место хранения российского ядерного оружия

В Минобороны Белоруссии напомнили слова президента Александра Лукашенко о том, что применение этого оружия может быть возможно только при агрессии против республики

ОСИПОВИЧИ /Могилевская область/, 7 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии не планируют раскрывать место хранения на своей территории российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил помощник министра обороны страны генерал-майор Леонид Касинский, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию ЦРУ США о хранении ТЯО якобы в районе города Осиповичи Могилевской области.

"Вы же понимаете, что место вам никто никогда не назовет. А то, что ЦРУ считает, то это их право считать", - сказал генерал-майор.

Касинский напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 6 июля в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ заявил, что западные спецслужбы не смогли отследить перемещение российского ТЯО в республику. "Куда оно перемещено и когда оно перемещалось, естественно, я вам как военный человек не скажу", - подчеркнул помощник министра обороны.

"Я могу сказать только одно - не надо делать из тактического ядерного оружия страшилку для всего мира. Президент [Лукашенко] четко определил, что применение этого страшного по своей разрушительной силе оружия может быть возможно только при агрессии против Республики Беларусь. <...> В случае агрессии стран НАТО против Республики Беларусь это оружие может быть применено, если мы будем видеть, что создается угроза существованию государству как таковому", - уточнил Касинский.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин сообщил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия поступит до конца года. Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.