Полиция Южной Кореи подтвердила 27 случаев смерти незарегистрированных детей

По действующим нормам, медучреждения не обязаны информировать власти о факте рождения детей, эта обязанность лежит на родителях

СЕУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Полиция Республики Корея подтвердила 27 случаев смерти младенцев, не зарегистрированных органами власти после рождения. Как сообщила в пятницу газета "Хангук ильбо", не установлено местонахождение еще примерно 670 детей.

Согласно действующим нормам, медицинские учреждения не обязаны информировать власти о факте рождения детей, эта обязанность лежит на родителях. В результате проверки в министерстве здравоохранения и социального обеспечения за период с 2015 по 2022 год было выявлено 2 236 случаев, когда в больницах имеются данные о рождении, но соответствующее свидетельство выдано не было.

С 28 июня министерство в сотрудничестве с другими органами устанавливало местонахождение детей. В полицию по состоянию на 6 июля была передана информация о 867 случаях. В 163 случаях местонахождение было установлено. Полицейские подтвердили смерть 27 человек, в 11 случаях рассматривается версия убийства. Местонахождение еще 677 детей пока не установлено. Полиция расследовала или проводила доследственную проверку по 780 делам. Остальные 87 были закрыты.

На прошлой неделе Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло законопроект, обязывающий медучреждения информировать власти о факте рождения ребенка. Поводом для пересмотра законодательства в сфере регистрации стал скандал вокруг предполагаемого убийства двух младенцев их 30-летней матерью. Дети не стояли на учете властей. По данным полиции, женщина совершала преступления спустя сутки после родов в 2018 и 2019 году. В южнокорейских СМИ появилась информация о ряде схожих случаев по всей стране.