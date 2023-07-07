Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции в США Артема Усса

По информации агентства ANSA, это связано с тем, что россиянин больше не находится на национальной территории Италии

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по запросу США и позже скрывшегося. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на решение инстанции.

По его информации, решение принято в виду того, что Усс больше не находится на национальной территории Италии.

Как пояснил ТАСС адвокат россиянина, это решение касается экстрадиции в США и меры по содержанию под стражей или домашним арестом, поскольку "Усс больше не находится в Италии". "Пока нет обоснования решения, мы не можем сказать, сняты ли обвинения в контрабанде нефти, поскольку генеральная прокуратура обосновала отмену экстрадиции именно на основании того, что данный пункт обвинения не считается в итальянском законодательстве преступлением", - сказал адвокат.

Агентство напоминает, что по факту побега Усса из-под домашнего ареста продолжается расследование.