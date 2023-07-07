7 июля, 13:05
Беспорядки во Франции

Во Франции изъяли 2,7 тонны фейерверков, которые могли предназначаться для беспорядков

Как сообщило Agence France Press, грузовик с пиротехникой перехватили в районе коммуны Ренн

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Жандармы изъяли 2,7 тонны фейерверков, которые могли предназначаться для проведения массовых беспорядков. Об этом сообщило в пятницу Agence France Press.

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В сообщении отмечается, что грузовик с пиротехникой был перехвачен жандармами в районе коммуны Ренн (регион Бретань, северо-запад страны).

Как пояснили в прокуратуре, изъятые фейерверки были одного типа с теми, которые использовались в ходе погромов. Кроме этого, не исключено, что пиротехника могла предназначаться для возможных беспорядков во время проведения национального праздника 14 июля. При этом правоохранителей насторожило, что груз, находившийся в машине, "не соответствовал имеющимся на него документам". 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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