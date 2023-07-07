Минфин США назвал конструктивной встречу Джанет Йеллен и Ли Цяна

Глава американского финансового ведомства надеется, что ее визит в КНР будет способствовать налаживанию "более регулярных каналов связи" между Вашингтоном и Пекином

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Переговоры премьера Госсовета КНР Ли Цяна и министра финансов США Джанет Йеллен были откровенными и конструктивными. Такую оценку этой встрече, состоявшейся в пятницу в Пекине, дало Министерство финансов США.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, "встреча была откровенной и конструктивной, являлась частью предпринимаемых усилий, которые нацелены на выполнение указания президента [США Джо] Байдена и президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина - прим. ТАСС) углублять двусторонние экономические дискуссии", отданного после встречи лидеров двух стран в ноябре прошлого года на полях саммита Группы двадцати на острове Бали (Индонезия). Йеллен находится в столице Китая с визитом.

"Затронув вопросы, вызывающие обеспокоенность, министр Йеллен [также] изложила желание администрации [США] добиваться здоровой экономической конкуренции с Китаем, идущей на пользу обеим экономикам, в том числе американскому бизнесу и рынку труда. Она подчеркнула важность того, чтобы две крупнейшие экономики поддерживали тесную связь по макроэкономическим и финансовым вопросам, работали сообща по глобальным вызовам, включая долговые проблемы формирующихся экономик и экономик с низким уровнем доходов, а также финансирование борьбы с изменением климата", - отмечается в заявлении.

Как утверждала Йеллен на встрече с Ли Цяном, "США при определенных обстоятельствах необходимо предпринимать адресные действия для защиты национальной безопасности". "И мы можем не соглашаться в таких случаях", - констатировала министр. "Однако, - полагает Йеллен, - нам не следует позволять разногласиям приводить к недопониманиям, которые без нужды ухудшают наши двусторонние экономические и финансовые отношения". "Есть важные глобальные вызовы, в отношении которых на США и Китае лежит обязанность - как перед собственными народами, так и перед всем миром - сотрудничать и демонстрировать лидерство", - убеждена глава американского финансового ведомства.

Она выразила надежду на то, что ее визит будет способствовать налаживанию "более регулярных каналов связи" между Вашингтоном и Пекином.