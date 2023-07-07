Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе сделает три шага навстречу Украине

По словам генсека альянса, лучшей "гарантией безопасности" Украине является военная помощь НАТО, которая должна продолжаться и после конфликта

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы.

"Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО. Во-первых, мы согласуем программу помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО. Во-вторых, мы повысим уровень наших политических связей, учредив Совет Украина - НАТО (СУН), в-третьих, я ожидаю, что наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, в чем разница между 2008 годом, когда НАТО по итогам саммита в Бухаресте заявила, что Киев имеет право вступать в альянс, но этим и ограничилась, и нынешним моментом, Столтенберг сказал: "Самая большая и важная разница в том, что Украина стала намного ближе к НАТО, потому что члены НАТО очень тесно работали с Украиной на протяжении многих лет, особенно после 2014 года, это обеспечило более высокий уровень сотрудничества и военной совместимости между Украиной и НАТО".

В апреле 2008 года в Бухаресте лидеры НАТО отказались предоставить Украине и Грузии Планы действий для членства в НАТО, но сделали политическое заявление, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, когда будут соответствовать всем критериям альянса".

Столтенберг назвал СУН "политической платформой", которая позволит "проводить кризисные консультации и принимать решения об углублении политического сотрудничества". "Совет Украина - НАТО будет Советом из 31 члена альянса, скоро, надеюсь, 32 членов (в случае вступления Швеции - прим. ТАСС), и Украины. Мы будем вместе как равные. Мы согласуем модальности относительно того, как часто мы будем встречаться. А также модальности, которые обеспечивают то, что каждый союзник, включая Украину, может созвать встречу, которая будет называться кризисной консультацией", - сказал он. По словам Столтенберга, СУН также будет принимать решения по итогам заседаний.

Отвечая на вопросы журналистов о том, какие гарантии безопасности альянс может дать Украине на саммите в Вильнюсе, он заметил, что лучшей "гарантией безопасности" Украине является военная помощь НАТО, которая должна продолжаться и после конфликта.