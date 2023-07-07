Премьер Госсовета КНР заявил, что миру нужны стабильные отношения между Китаем и США

Ли Цян считает, что от того, смогут ли Китай и США правильно договориться, зависит будущее и судьба человечества

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Миру нужны стабильные китайско-американские отношения, от которых зависит судьба и будущее человечества. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения, от того, смогут ли Китай и США правильно договориться, зависит будущее и судьба человечества", - подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Ли Цян также выразил надежду, что "американская сторона будет придерживаться рациональной и прагматичной позиции, пойдет навстречу Китаю, и в ближайшее время китайско-американские отношения вернутся в нужное русло".

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В ходе поездки планируется встреча главы Минфина США с должностными лицами КНР высокого ранга.

Встречи Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется, но глава американского Минфина рассчитывает на переговоры с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.