Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО

Президент Турции отметил, что ожидает от Швеции "выполнения взятых на себя обязательств"

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Об этом заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

"Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств", - отметил он.

Эрдоган заявил о намерениях на саммите НАТО в Вильнюсе обсудить с партнерами проблемы с вступлением Швеции в альянс.

"Те, кто дает нам советы, должны сначала откровенно ответить на эти вопросы: как может Турция доверять стране, по улицам которой бродят террористы? Как может государство, которое не дистанцируется от террористических организаций, вносить свой вклад в НАТО? Мы ожидаем, что обещания, данные нашей стране в Мадриде, будут выполнены. Мы вновь обратим внимание наших партнеров по альянсу на все эти вопросы на саммите [НАТО] в Вильнюсе во вторник. Каким бы ни было лучшее решение для нашей страны, нашего народа и нашей безопасности, мы его выполним", - пообещал турецкий президент в ходе выступления в Стамбуле.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана.