В США задержали женщину при попытке проникнуть в особняк Тейлор Свифт

Кимберли Мейер обвинили в проникновении на территорию частной собственности, но освободили из-под стражи

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Полиция штата Род-Айленд задержала женщину, которая хотела проникнуть в особняк певицы Тейлор Свифт. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ со ссылкой на полицию.

Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении портала, инцидент произошел в понедельник днем, женщину зовут Кимберли Мейер. Она отказалась покинуть закрытую территорию после вмешательства охраны певицы, после чего была вызвана полиция. Мейер обвинили в проникновении на территорию частной собственности, но освободили из-под стражи. Судебное заседание в ее отношении назначено на 14 июля. Находилась ли сама певица в тот момент дома, неизвестно.

Это не первый случай, когда в особняк Свифт пытались проникнуть посторонние. Например, в 2019 году был задержан преследователь певицы, который хотел попасть в ее дом с битой, отмычками и ломом.