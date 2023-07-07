Госбюджет Германии на 2024 год предполагает сокращение расходов на органы безопасности

Федеральное ведомство по уголовным делам получит лишь €240 млн, вместо планируемых ранее €330 млн

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Проект государственного бюджета Германии на 2024 год предусматривает сокращение расходов на органы безопасности. Об этом в пятницу сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его информации, Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) получит лишь €240 млн, вместо планируемых ранее €330 млн. Кроме того, сокращения коснутся Федеральной полиции и Федерального ведомства по охране конституции. Предполагаемые меры экономии в БКА с учетом увеличения штата и инфляции означают, что каждый евро, запланированный на 2023 год на одного служащего, будет соответствовать только 53 центам в следующем году.

Как отметил заместитель профсоюза полиции Андреас Роскопф, сокращение представляет собой "очень большую проблему" в инвестициях для Федеральной полиции: "при запланированных в настоящее время расходах невозможно ни обновить автопарк, ни модернизировать IT-оборудование". Таким образом, только на замену части автопарка Федеральной полиции потребуется €30 млн в год.

В среду правительство Германии одобрило проект государственного бюджета на 2024 год в размере €445,7 млрд. Предусмотренные в проекте расходы на 25% больше, чем было до пандемии - в 2019 году. Тогда бюджет составлял €356 млрд. Федеральное правительство впервые с момента начала пандемии будет соблюдать правило так называемого долгового тормоза - оно с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.