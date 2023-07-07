Парламент Молдавии наделил спецслужбы полномочиями для контроля социальных сетей

Соответствующий закон позволит Службе информации и безопасности проводить следственные мероприятия, но с разрешения суда

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии наделил спецслужбы полномочиями контролировать социальные сети. Соответствующий закон о контринформационной деятельности и иностранной информационной деятельности принят в пятницу большинством депутатов от правящей Партии действия и солидарности.

Закон позволит Службе информации и безопасности (СИБ) проводить следственные мероприятия, но с разрешения суда.

"Создан эффективный механизм контроля в части информационной безопасности, проведения мер контринформационной деятельности в социальных сетях. Если СИБ установит факт нарушения законодательства в области информационной безопасности, то уведомит прокуратуру для открытия уголовного дела", - заявил представивший закон член парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Андриан Кептонар.

По его словам, перед голосованием было организовано около 20 публичных обсуждений законопроекта, где были рассмотрены поправки, возражения и предложения местных и зарубежных экспертов.

Закон, не поддержанный оппозицией, определяет, что действия СИБ, на которые был получен судебный мандат, не могут стать предметом уголовного дела. Но если в ходе расследования будет установлено нарушение, служба может обратиться в прокуратуру, которая откроет дело.