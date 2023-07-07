7 июля, 13:18,
обновлено 7 июля, 13:38

В Китае заявили, что интересы КНР и США тесно связаны между собой

Как отметил премьер Госсовета КНР Ли Цян, взаимовыгодное сотрудничество является сутью двусторонних отношений

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Экономические интересы Китая и США тесно связаны между собой, взаимовыгодное сотрудничество является сутью двусторонних отношений. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений. <…> Развитие Китая - это возможность, а не вызов для США, и является выгодой, а не риском", - приводит слова премьера Госсовета КНР агентство Xinhua. 

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