7 июля, 13:26

Зеленский сообщил, что Украина и Словакия договорились о производстве гаубиц Zuzana 2

По словам украинского президента, подписан контракт на производство 16 самоходных артиллерийских установок

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украина и Словакия подписали контракт на совместное производство 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. Конечно, мы работаем ради других совместных производств пушек и снарядов. Это очень важно", - сказал он на пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм. Она производится в Словакии на шасси TATRA 8 8.

Президент Украины прибыл в Братиславу из Праги, где в пятницу завершился его двухдневный визит. 

Теги:
УкраинаСловакияЗеленский, Владимир АлександровичЧапутова, Зузана
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