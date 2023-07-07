Во Франции заявили, что выделят €5 млн для защиты народных избранников от нападений

Как отметила министр-делегат по делам территориальных сообществ республики Доминик Фор, бюджет, в частности, покроет установку камер наблюдения и систем оповещения в случае агрессии, оплату судебных издержек и оказание психологической поддержки пострадавшим и членам их семьей

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Франции планируют выделение €5 млн для усиления мер по защите избранных должностных лиц в связи с недавними нападениями на мэров и депутатов. Об этом в пятницу заявила министр-делегат по делам территориальных сообществ республики Доминик Фор в интервью газете Le Monde.

По ее словам, соответствующий план, на реализацию которого "выделят €5 млн", будет представлен в пятницу. Бюджет, в частности, будет покрывать установку камер наблюдения и систем оповещения в случае агрессии, оплату судебных издержек и оказание психологической поддержки пострадавшим и членам их семьей. "В настоящее время обращение мэра в суд может повлечь за собой расходы, и он может оказаться без правовой защиты", - отметила Фор.

Как сообщила министр-делегат, число случаев насилия против народных избранников растет. "За последние несколько дней <...> 17 избранных представителей народа подверглись физическому нападению, [пострадали] либо они сами, либо члены их семей", - сообщила она, отметив, что тем самым было совершено "нападение на республику". Эти действия не должны остаться безнаказанными, показательные приговоры уже вынесены, добавила политик.

Мэры под ударом

Наиболее вероломной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн. В ночь на 2 июля, когда глава муниципалитета находился на работе, неизвестные на автомобиле попытались протаранить ограждение дома, где находилась его семья, а затем подожгли здание при помощи петард.

Спасаясь от нападавших, жена и один из детей мэра получили травмы. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию на место стражей порядка. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, однако об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.

Еще один инцидент произошел в коммуне Ля-Риш (регион Центр - Долина Луары). Несколько погромщиков проникли на приусадебный участок главы муниципалитета и попытались поджечь его служебный автомобиль. По факту нападения в полицию направлена жалоба.

Ассоциация мэров Франции провела 3 июля по всей стране митинги против уличных беспорядков и в поддержку муниципальных властей.