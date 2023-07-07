Президент Сенегала считает, что Совет Безопасности ООН нужно реформировать

Маки Саль отметил, что "нужна более сбалансированная система"

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Такое мнение высказал президент Сенегала Маки Саль в интервью, опубликованном в пятницу в газете Le Monde.

"Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, чтобы стать более открытым, - сказал Саль. - Это необходимо, если мы хотим избежать разрыва между странами Группы семи и развивающимися государствами. Нужна более сбалансированная система".

Он также подчеркнул, что созданная после Второй мировой войны Бреттон-Вудская финансовая система появилась тогда, "когда суверенных государств Африки не существовало". Механизмы этой системы, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк, "полностью устарели", считает Саль.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться скорейшего расширения состава Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.